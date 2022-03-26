Москва крайне обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе

МИД России выражает крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении ведомства.

«Зафиксированные в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации от 26.03.2022 г. факты вооруженного проникновения в зону ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.», - согласно ТАСС, отметили в министерстве.

Как подчеркнула в МИД РФ, «по линии российского миротворческого контингента во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе».

Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана

В опубликованном сегодня ранее сообщении Минобороны РФ сообщил, что «вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост».

«Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», - говорится в бюллетене российского военного ведомства.

24 марта вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Хотя в тот же день Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил, однако, по сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 25 марта между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, азербайджанские ВС взяли под контроль село Парух Аскеранского района и сопредельные позиции. Азербайджанцы применили ударные беспилотники, с обеих сторон, согласно Армии обороны, есть погибшие и раненые. Азербайджанские ВС продолжают оставаться на занятых позициях, переговоры с целью их возвращения на исходные позиции продолжаются. Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры в этом направлении. Армия обороны Нагорного Карабаха сегодня сообщила что ситуация на данном участке вновь обострилась, азербайджанцы пытаются продвинуться в восточном направлении линии соприкосновения на территории, находящейся в зоне ответственности российских миротворческих сил, подразделения Армии обороны предпринимают соответствующие действия.