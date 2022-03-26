Подразделения ВС Азербайджана вновь прибегли к агрессивным действиям – Армия обороны НК

Как сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха, около 11:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана вновь прибегли к агрессивным действиям с применением огнестрельного оружия различного калибра, пытаясь продвинуться в восточном направлении линии соприкосновения на территории, находящейся в зоне ответственности российских миротворческих сил.

Согласно официальному сообщению, подразделения Армии обороны «предпринимают соответствующие действия с целью пресечения продвижения противника».

«Вместе с командованием российского миротворческого контингента предпринимаются шаги по поиску путей урегулирования ситуации», — говорится в сообщении.

24 марта азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Позже Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 25 марта между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, с азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих. Азербайджанцы взяли под контроль село Парух Аскеранского района и сопредельные позиции. Позже Минобороны Карабаха сообщило, что в результате применения азербайджанскими ВС ударных беспилотников с армянской стороны погибли трое военнослужащих-контрактников.

Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для возвращения азербайджанцев на исходные позиции.