Власти Армении «ожидают четких ответов» от российской стороны в связи с событиями в Карабахе

Территории, вследствие событий 24-25 марта перешедшие под контроль Азербайджана, находились в зоне ответственности Российской Федерации [российских миротворцев], сегодня на пресс-конференции в парламенте заявил председатель комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

Провластный депутат подчеркнул, что армянская сторона ожидает от российских партнеров четких ответов и действий в этом отношении.

«Фактически в результате этого продвижения азербайджанские вооруженные силы оказались в тылу российских миротворцев, то есть, обошли их. И, согласно соответствующему положению трехстороннего заявления от 9 ноября [2020 года], это зона ответственности российских миротворцев. Следовательно, мы ожидаем от российских партнеров четких ответов о том, в каких условиях, в результате чего это произошло. Мы ожидаем, что в кратчайшие сроки эта проблема будет устранена и азербайджанские вооруженные силы вернутся на исходные позиции, откуда осуществлялось продвижение, в тылу азербайджанских вооруженных сил оказалось село Парух. В результате этого продвижения азербайджанские вооруженные силы также заняли ряд позиций, насколько мне известно, речь идет о Караглухе», - сказал Агаджанян.

Представитель правящей фракции «Гражданский договор» напомнил, что за этим продвижением минувшей ночью и сегодня последовали локальные боевые действия, применялись беспилотники «Байрактары».

«Речь идет об очень конкретном процессе эскалации, в связи с чем наши первоочередные вопросы адресованы российским партнерам, потому что в той зоне ответственности, где происходят эти процессы, как мы предполагаем, посредством российских миротворцев они должны были быть исключены», - отметил он.

Минобороны Нагорного Карабаха недавно сообщило, что сегодня в результате нарушения подразделениями вооруженных сил Азербайджана режима прекращения огня на восточном направлении линии соприкосновения погибли двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны Нагорного Карабаха, есть раненые.

Вчера азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Позже Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, ночью между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, с азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих.

Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для возвращения азербайджанцев на исходные позиции.