Сопредседатели призывают стороны предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выражают глубокую озабоченность в связи с последними инцидентами в регионе, в том числе на армяно-азербайджанской границе.

Эндрю Шофер (США), Игорь Ховаев (Россия) и Брис Рокфей (Франция) распространили заявление, призвав стороны предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации, воздержаться от агрессивных заявлений и провокационных действий, полностью выполнять обязательства, которые они взяли на себя по заявлению 9 ноября 2020 года, а также по другим соглашениям о прекращении огня.

Рост напряженности в последнее время подчеркивает необходимость переговоров по всеобъемлющему и устойчивому урегулированию всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него, отмечают сопредседатели.

Сопредседатели Минской группы призывают стороны опираться на прогресс, достигнутый в ходе совместных встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенных под эгидой сопредседателей в Нью-Йорке и Париже, продолжая непосредственный диалог, нацеленный на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе.

Азербайджанские войска вчера вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы, сегодня в полдень на заседании Совета безопасности заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По утверждению армянской стороны, в результате действий ВС Азербайджана четыре боевых позиции ВС. В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска покинули территорию Армении, однако с данного участка выведены также подразделения четырех боевых позиций ВС Армении.

Баку опровергает заявление армянской стороны о вторжении на суверенную территорию Армении и утверждает, что азербайджанская армия находится на принадлежащей Азербайджану территории.​