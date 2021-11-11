В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В ходе встречи глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Переговоры прошли при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Ховаева от России, Эндрю Шафера от США и Бриса Рокфея от Франции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией», – говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана отметили, что в переговорах также принял участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

«Министр Джейхун Байрамов представил противоположной стороне позицию Азербайджана по послевоенной ситуации», – добавили в пресс-службе ведомства.

МИД Армении пока не сообщает о встрече.

Министры иностранных дел двух стран принимают участие в сессии Генассамблеи ЮНЕСКО во французской столице.