В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В ходе встречи глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Переговоры прошли при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Ховаева от России, Эндрю Шафера от США и Бриса Рокфея от Франции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией», – говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана отметили, что в переговорах также принял участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
«Министр Джейхун Байрамов представил противоположной стороне позицию Азербайджана по послевоенной ситуации», – добавили в пресс-службе ведомства.
МИД Армении пока не сообщает о встрече.
Министры иностранных дел двух стран принимают участие в сессии Генассамблеи ЮНЕСКО во французской столице.
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