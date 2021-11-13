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Карабах

Инцидент на дороге Степанакерт-Бердзор. Дорога была закрыта, а затем снова открыта

Сегодня утром была закрыта, а затем снова открыта межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор. Об этом сообщает полиция Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха, добавляя, что между армянской и азербайджанской сторонами произошел инцидент, но не уточняя, что именно произошло.

А Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха сообщает, что рано утром на межгосударственной дороге Степанакерт-Бердзор, у КПП близ Шуши, «в ответ на провокационные действия азербайджанских военнослужащих неизвестный бросил в сторону КПП взрывное устройство, после чего межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши -Бердзор была закрыта в обе стороны».

Некоторые армянские СМИ также распространили сообщение о том, что гранату в азербайджанцев бросил брат Мартика Еремяна, убитого азербайджанцем 8 ноября близ Шуши, после чего последовала стрельба по армянскому гражданскому автомобилю.

8 ноября в результате выстрелов, произведенных азербайджанцем близ Шуши, был убит Мартик Еремян, еще трое мирных жителей были ранены. Они ремонтировали трубопровод, по которому поступала вода на позиции российских миротворцев на подступах к Шуши.

По данным СНБ Нагорного Карабаха, в результате сегодняшнего инцидента пострадавших среди граждан Карабаха нет.

Правоохранительные органы Карабаха совместно с российским миротворческим контингентом проводят соответствующие оперативно-разыскные и уголовно-процессуальные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия, говорится в сообщении.

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