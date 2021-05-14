Парламент Армении принял заявление об осуждении действий Азербайджана

Национальное собрание Армении 86 голосами «за» приняло заявление «О сложившейся в приграничных зонах, в частности в Сюнике и Гегаркунике, кризисной ситуации, существующих проблемах и путях их решения, охране границы и вопросах безопасности». Отмечается, что представители азербайджанских вооруженных сил вторглись на территорию Республики Армения, на территории РА все еще находятся 250 человек.

В заявлении парламент решительно осуждает посягательство Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения, а также призывает международное сообщество осудить эти действия Азербайджана, которые угрожают хрупкому региональному миру и безопасности.

«Подобные действия вооруженных сил Азербайджана неприемлемы для Армении. Это очевидное посягательство на суверенную территорию Армении, и Армения ни в коем случае не потерпит такой ситуации.

Принимая во внимание антиармянскую воинственную политику Азербайджана, недавние открытые устремления руководства Азербайджана в отношении территориальной целостности Республики Армения, включая многочисленные заявления с угрозой применения силы, а также армяноненавистничество, которое десятилетиями пропагандировалось на государственном уровне, Национальное собрание Республики Армения решительно осуждает посягательства на территориальную целостность Республики Армения со стороны Азербайджана и констатирует, что проводимая Азербайджаном агрессивная политика нарушает основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, который дает Республике Армения право осуществлять все действия, предусмотренные международным правом, Конституцией и законодательством Республики Армения.

Национальное собрание, как высший представительный орган народа Республики Армения, заявляет:

Будут предприняты решительные жесткие действия, чтобы остановить военную агрессию Азербайджана и защитить народ и суверенную территорию Армении.

Призывает международное сообщество осудить провокационные действия Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения, угрозу применения силы и фактическое применение, которое угрожает хрупкому региональному миру и безопасности», - говорится в заявлении НС.

С инициативой созыва внеочередного заседания парламента выступила оппозиционная фракция «Процветающая Армения» с учетом кризисной ситуации, сложившейся в приграничных районах Армении.

Официальный Ереван сообщает о нарушении вооруженными силами Азербайджана государственной границы Армении и продвижении на участках Сюникской и Гегаркуникской областей с 12 мая. В связи с этим Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является, а также к союзнику - России.

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры, пока безрезультатно. Выступая сегодня в парламенте, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что переговоры с азербайджанской стороной продолжатся завтра во второй половине дня.