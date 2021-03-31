Новое назначение в СНБ: за 2,5 года премьер поменял пятерых руководителей ведомства

Сегодняшним указом президента Армена Саркисяна, Андраник Симонян, который всего пять дней занимал должность заместителя председателя Следственного комитета, назначен заместителем директора Службы национальной безопасности (СНБ), пройдя тот же путь, что и бывший директор СНБ Аргишти Кярамян и нынешний директор службы Армен Абазян.

Пресса пишет, что Симонян в ближайшее время будет назначен директором СНБ, хотя какого-либо официального сообщения об этом нет.

Это новое назначение в единственной спецслужбе Армении, вероятно, не привлекло бы особого внимания, если бы премьер-министр Никол Пашинян за прошедшие два с половиной года не поменял пятерых руководителей СНБ. Причем, двое из них, как мы уже отмечали, были назначены на эту должность, пройдя тот же путь, что и 31-летний Андраник Симонян, проработавший не менее трех лет прокурором в прокуратуре ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш, а в июне прошлого года назначенный судьей суда общей юрисдикции Лорийской области.

Полковник Кярамян, проработавший более года сначала помощником руководителя Государственной контрольной службы, а затем ее руководителем, 4 мая прошлого года был назначен заместителем председателя Следственного комитета и, проработав на этой должности всего один день, 5 мая указом президента республики был назначен заместителем директора СНБ, а уже спустя месяц, 8 июня, стал директором ведомства.

Аргишти Кярамян был освобожден от должности директора Службы национальной безопасности во время 44-дневной войны в Карабахе, 8 октября, а в конце декабря, решением премьер-министра, вновь был назначен заместителем председателя Следственного комитета.

Сменивший в тот же день Кярамяна на должности главы СНБ Микаел Амбарцумян в качестве исполняющего обязанности директора возглавлял СНБ в течение месяца и указом президента был уволен 8 ноября, когда война еще продолжалась.

По предложению премьер-министра Никола Пашиняна, президент 8 ноября назначил директором СНБ Армена Абазяна.

Через два дня после избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра 8 мая 2018 года по его предложению президент Армен Саркисян назначил на пост главы СНБ Артура Ванецяна. 16 сентября 2019 года на фоне острой публичной полемики с Пашиняном Ванецян был освобожден от должности. Через три дня исполняющим обязанности директора СНБ был назначен его заместитель Эдуард Мартиросян, который 19 марта 2020 года был назначен директором службы, однако не проработал на этой должности и трех месяцев и был уволен 8 июня прошлого года, уступив эту должность Аргишти Кярамяну.

Согласно официальному сайту СНБ, с момента восстановления независимости Армении в 1991 году в республике было 13 руководителей СНБ. Причем, руководители спецслужб менялись часто и в первой половине 1990-х, правда не с такой высокой частотой. За 1991–1995 гг. были назначены пять руководителей Службы национальной безопасности - от Усика Арутюняна до Сержа Саргсяна.

Кстати, за последние два с половиной года неоднократно сменялись также заместители директора СНБ.

По мнению аналитика Арега Кочиняна, столь частая смена руководства единственной спецслужбы Армении может негативно сказаться на работе СНБ. «В первую очередь, это сказывается на предсказуемости данного учреждения. Причем как с точки зрения предсказуемости внутри системы, так и с точки зрения предсказуемости этой структуры для наших стран-партнеров. И, наконец, конечно, это влияет на эффективность, потому что понятно, что у любого нового руководителя есть определенный период акклиматизации, когда он еще только знакомится с сутью дела, и этот период делает довольно уязвимым эту структуру как минимум с точки зрения управления», - сказал Кочинян.

Примечательно, что двое из пяти назначенных Пашиняном директоров Службы национальной безопасности, Ванецян и Амбарцумян, после увольнения стали его резкими критиками. Следующим примечательным фактом является то, что премьер-министр дважды менял директора СНБ во время войны.

«Такая частота смены руководителей ведомства свидетельствует о проблемах, существующих в трех пластах. Самый поверхностный пласт - это необоснованный и зачастую эмоциональный подход главы правительства к назначениям и увольнениям, - отметил Кочинян. - Второй пласт - это существующая в нашей стране серьезнейшая проблема кадров и профессионализма, к которой добавляется ужасно плохая кадровая политика нынешних властей».

«И, наконец, самый глубокий пласт, - продолжил Кочинян. - На предыдущем этапе системы государственного управления, на котором жила Армения, серьезным элементом системы государственного управления была коррупция. То есть, когда ты удаляешь коррупционный элемент из системы государственного управления, оказывается, что эта система просто адекватно не работает. И, по сути, что у нас произошло после революции? Была предпринята попытка удались коррупцию из системы государственного управления, но одновременно с этим эта система никак не была заново выстроена, переоснащена. И в результате система государственного управления постоянно топчется на месте и не решает стоящие перед ней задачи», - сказал аналитик.

Почему до назначения на должность директора СНБ (как в случае с Георгием Кутояном) или на должность его заместителя претенденты сначала назначаются на должности заместителей других правоохранительных органов? Таково требование закона «О службе в органах национальной безопасности», поскольку, согласно тому же закону, для назначения на должность директора или заместителя директора СНБ нужно удовлетворять ряду требований, в противном случае директором или замдиректора службы может быть назначен соответствующий чиновник других силовых структур – полиции, прокуратуры, Генштаба Вооруженных сил.