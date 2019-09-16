Артур Ванецян освобожден от должности директора СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал ходатайство об отставке Артура Ванецяна с должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) РА. Соответствующий указ будет подписан в течение одного-двух дней. Об этом премьер-министр заявил сегодня в ходе своей пресс-конференции в Ванадзоре.

«Это произошло в результате нескольких обсуждений с директором СНБ и по взаимному согласию», - сказал Пашинян.

«Мы обсудили несколько сценариев дальнейшей деятельности г-на Ванецяна. На данный момент, думаю, г-н Ванецян будет сконцентрирован на вопросе национальной и государственной важности по выводу сборной Армении по футболу в финальную часть первенства Европы», - добавил премьер.

На вопрос о том, недоволен ли он работой Ванецяна, Пашинян ответил: «Работа главы СНБ - это не та работа, которую можно обсуждать публично».

Спустя короткое время на официальном сайте президента Армении был опубликован указ Армена Саркисяна об освобождении Артура Ванецяна от должности директора СНБ. Президент подписал указ, приняв за основу предложение премьер-министра.

А на официальном сайте СНБ было опубликовано заявление Ванецяна, в котором он сообщает о своем решении подать заявление об оставке.

«У государственного строительства своя логика: стихийность решений, необоснованность действий, стиль неразличения первичного от вторичного, а преходящего от непреходящего – не тот путь, который ведет к претворению в жизнь целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный ход развития событий несовместимы. Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом под знаком «Стоп!». Во всех остальных случаях победит долг перед родиной», - в частности, говорится в заявлении Ванецяна.

Во время пресс-конференции в Ванадзоре в ответ на вопрос Радио Азатутюн, касаясь этогот заявления, премьер-министр сказал: «Я официально заявляю, что за это время не было ни одного случая, когда бы у него были какие-либо проблемы с достоинством офицера, не было ни одного случая, то есть, для меня непонятно, о чем он сейчас говорит».

«Впервые слышу о подобном, - продолжил Пашинян, в то же время, отметив: - Причина отставки мне известна, я сказал, что причиной отставки является то, что... я не хотел озвучивать более резкую формулировку, я сказал, что по взаимному согласию. Я пригласил его, побеседовал с ним, в результате чего он сам написал заявление об оставке».

Артур Ванецян был назначен на должность директора СНБ 10 мая 2018 года.