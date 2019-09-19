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Политика

Исполняющим обязанности директора СНБ назначен Эдуард Мартиросян

Здание СНБ в Ереване

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Заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ), полковник Эдуард Мартиросян назначен исполняющим обязанности директора структуры. Об этом на заседании правительства сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр также сообщил о назначении первого заместителя начальника полиции, полковника Армана Саргсяна исполняющим обязанности начальника полиции.

16 сентября Артур Ванецян был освобожден от должности директора Службы национальной безопасности. Валерий Осипян был уволен с поста начальника полиции накануне.

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