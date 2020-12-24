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Армения

Аргишти Кярамян назначен заместителем председателя Следственного комитета

Аргишти Кярамян

Решением премьер-министра Армении Аргишти Кярамян назначен заместителем председателя Следственного комитета.

Кярамян был уволен с должности директора Службы национальной безопасности в разгар карабахской войны – 8 октября.

29-летний Кярамян был назначен главой Службы национальной безопасности всего за четыре месяца до своего освобождения. А 4 мая бывший глава Госконтроля был назначен заместителем председателя Следственного комитета на один день, получив звание полковника. В последствие Кярамян находился на должности замдиректора СНБ 35 дней, затем был назначен директором СНБ.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян тогда обосновала стремительный карьерный рост Кярамяна политическим решением, которое было принято в рамках законодательных положений.

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