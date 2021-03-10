Президент пригласил премьера, глав парламентских сил и лидеров «Движения за спасение отечества» на встречу 13 марта

Президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и лидеров «Движения за спасение отечества» на встречу в резиденции президента 13 марта для поиска взаимоприемлемых решений выхода из кризиса и обсуждения внутриполитической ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении президента, опубликованном пресс-службой аппарата президента Армении.

«Политический кризис в стране продолжается, ситуация остается напряженной, что может иметь непредсказуемые, необратимые последствия для нашего государства. Проблем много, для их решения требуются срочные системные изменения, в том числе конституционные и законодательные», - заявил Армен Саркисян.

По его словам, свою позицию неоднократно выражали и правительство, и парламентские, и внепарламентские политические силы. Однако отсутствует взаимопонимание и желание идти друг другу навстречу. Более того, участились призывы к нетерпимости.

«Исходя из интересов государства и народа, разрешение ситуации отныне является неотложным велением.

Руководствуясь национальными и общенациональными интересами и с целью обсуждения сложившейся ситуации, поиска взаимоприемлемых решений по выходу из кризиса, приглашаю премьер-министра республики, лидеров парламентских фракций, лидеров «Движения за спасение отечества» на встречу в президентской резиденции 13 марта, в 12:00.

Я подтверждаю свою убежденность в том, что единственный способ урегулировать разногласия - это переговоры и диалог, а единственный путь для развития Армении и Арцаха - это объединение усилий и возможностей всех нас», - говорится в заявлении президента.

Аппарат президента республики ожидает до 18:00 11 марта получить от приглашенных ответ касательно их участия во встрече.

Напомним, в своем сегодняшнем послании начальник Генерального штаба Вооруженных сил Оник Гаспарян вновь подтвердил, что «благоприятное для Родины разрешение существующего кризиса можно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов». Он также сообщил, что обратился в Административный суд «для обеспечения верховенства Конституции и права и реализации силы исключительно на основе права».

Этому предшествовало заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.​

Премьер-министр обратился в президенту с ходатайством о назначении на должность главы Генштаба Артака Давтяна.

Сторонники «Движения за спасение отечества», требующего отставки премьер-министра, со вчерашнего дня перекрыли также прилегающую к зданию Национального собрания улицу Демирчяна. Некоторые из протестующих заночевали там в палатках. Оппозиция перекрыла улицу Демирчяна вчера вечером, когда стало известно, что президент Армен Саркисян не будет обращаться в Конституционный суд по поводу предложения премьер-министра об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба ВС.