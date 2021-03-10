Оппозиция перекрыла также улицу Демирчяна, но депутатам удалось войти в здание парламента

Оппозиция перекрыла улицу Демирчяна вчера вечером, когда стало известно, что президент Армен Саркисян не будет обращаться в Конституционный суд по поводу предложения премьер-министра об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба ВС.

Хотя координатор «Движения за спасение отечества» Ишхан Сагателян обратился к гражданам с призывом собраться утром на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна, но не все откликнулись на призыв. По мнению Сагателяна, причина в том, что многие протестующие всю ночь находились на территории. «Часть из ночевавших граждан, естественно, в данный момент ушла, чтобы отдохнуть, переодеться и т. д., а затем вернуться, на 4 часа назначен наш митинг, придете и увидите, сколько соберется граждан. Входы в Национальное собрание останутся заблокированы», - сказал он.

На замечание, что вчера планировалось уже утром заблокировать входы в здание Национального собрания. Сагателян ответил: «Разве сейчас входы не заблокированы? Если (людей) нет, пусть хоть один депутат придет в парламент».

Тем не менее, депутаты сегодня беспрепятственно вошли в здание Национального собрания. Состоялось внеочередное заседание комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Кроме того, парламентарии обсудили законопроект «О пропавших без вести лицах».

Координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян утром сказал, что еще до сегодняшнего митинга запланированы и другие акции. «До митинга будут акции протеста, акции неповиновения, состоится митинг, во время митинга мы определим сегодняшние планы», - сказал он.

Требование оппозиции остается прежним - отставка премьер-министра, однако дел у них прибавилось, сказал Сагателян.

«Ситуация предельно ясна: человек, оказавшийся в кресле премьер-министра и занимающий это кресло, вновь подрывает конституционный строй. Сегодня к нашим планам прибавилось и это, мы не должны позволить сидящему в кресле премьера лицу с участием президента или при бездействии последнего свергнуть конституционный строй в нашей стране», - отметил координатор оппозиционного движения.

Движение, требующее отставки премьер-министра, более 10 дней держит проспект Баграмяна заблокированным, где сегодня также планируется митинг.