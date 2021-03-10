Пашинян представил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба ВС Артака Давтяна

Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба Вооруженных сил. Об этом Радио Азатутюн сообщили в аппарате премьер-министра Армении.
Отметим, что премьер-министр сегодня утром заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.
На днях приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна Артак Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям.
Давтян уже занимал должность начальника Генштаба ВС Армении с мая 2018 года по июнь 2020 года, его на этом посту сменил Оник Гаспарян. Летом 2020 года Давтян был назначен председателем Военно-промышленного комитета. С этой должности он был освобожден в ноябре 2020 года.
Напомним, что Генштаб ВС 25 февраля распространил заявление с требованием отставки премьер-министра и правительства. Многие посчитали его попыткой вмешательства в политику. Министерство обороны сочло недопустимыми любые попытки вовлечения Вооруженных сил в какие-либо политический процессы.
Артак Давтян, комментируя заявление военных, отметил, что не считает его вмешательством в политику, считает, что если они сделали его, значит имели на это право.
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