Пашинян представил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба ВС Артака Давтяна

Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба Вооруженных сил. Об этом Радио Азатутюн сообщили в аппарате премьер-министра Армении.

Отметим, что премьер-министр сегодня утром заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.​

На днях приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна Артак Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям.

Давтян уже занимал должность начальника Генштаба ВС Армении с мая 2018 года по июнь 2020 года, его на этом посту сменил Оник Гаспарян. Летом 2020 года Давтян был назначен председателем Военно-промышленного комитета. С этой должности он был освобожден в ноябре 2020 года.

Напомним, что Генштаб ВС 25 февраля распространил заявление с требованием отставки премьер-министра и правительства. Многие посчитали его попыткой вмешательства в политику. Министерство обороны сочло недопустимыми любые попытки вовлечения Вооруженных сил в какие-либо политический процессы.

Артак Давтян, комментируя заявление военных, отметил, что не считает его вмешательством в политику, считает, что если они сделали его, значит имели на это право.