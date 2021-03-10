Оник Гаспарян обратился в Административный суд, чтобы оспорить свое увольнение

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Оник Гаспарян вновь подтверждает, что благоприятное для Родины разрешение существующего кризиса можно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов.

В опубликованном сегодня послании Гаспарян отметил, что как опубликованное сегодня заявление премьер-министра, так и весь процесс его освобождения от должности антиконституционны.

Он также сообщил, что обратился в Административный суд «для обеспечения верховенства Конституции и права и реализации силы исключительно на основе права».

Гаспарян отметил, что продолжит свою службу Родине и армянскому народу в ином статусе.

«Уважаемые генералы, офицеры и солдаты, исключительная миссия Вооруженных сил - обеспечение безопасности Родины, поэтому призываю Вас продолжать Вашу самоотверженную и патриотическую службу исключительно во благо Родины и народа и во имя развития Вооруженных сил и усиления Армении и Арцаха», - говорится в послании Оника Гаспаряна.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня утром заявил о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.​

Напомним, 25 февраля от имени Генштаба Вооруженных сил было опубликовано заявление с требованием отставки премьер-министра и правительства. Премьер-министр Пашинян назвал это заявление «попыткой военного переворота» и обратился к президенту с предложением уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Президент 27 февраля вернул премьер-министру проект указа с возражениями, но премьер снова направил ему свое ходатайство об отставке Гаспаряна.

2 марта президент Армен Саркисян заявил, что решил не подписывать указ и с отдельным заявлением намерен обратиться в Конституционный суд с просьбой решить вопрос конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Уже сегодня президент заявил, что обратился в Конституционный суд, а в КС сообщили, что получили заявление Армена Саркисяна.