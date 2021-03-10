Оник Гаспарян считается освобожденным от должности начальника Генштаба ВС – Пашинян

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованном на официальном сайте правительства Армении сегодня утром.

В заявлении отмечается, что увольнение Гаспаряна вступило в силу, поскольку президент республики не подписал проект указа, представленный премьером по этому вопросу, и не обратился в Конституционный суд в установленные законодательством сроки.

В заявлении отмечается, что руководствуясь положениями закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», 25 февраля 2021 года президенту было представлено предложение об освобождении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от занимаемой должности, с приложенным к нему проектом соответствующего указа.

27 февраля 2021 года в аппарат премьер-министра поступили возражения президента относительно этого проекта. Однако представленные президентом возражения не были приняты премьер-министром, и 28 февраля президенту было направлено письмо с соответствующими обоснованиями.

«Учитывая то обстоятельство, что президент не подписал представленный премьером проект и не обратился в Конституционный суд в сроки, установленные частью 3 статьи 35.1 закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», принимая за основу часть 3 статьи 139 Конституции, а также часть 6 статьи 35.1 и часть 3 статьи 40 закона РА «О воинской службе и статусе военнослужащего», с 10 марта 2021 года начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности», - говорится в заявлении премьер-министра Армении.

Ранее в администрации президента Армении заявили, что крайнего срока обращения президента Армении Армена Саркисяна в Конституционный суд нет и что президент республики в ближайшее время обратится в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Позже в среду из администрации президента сообщили, что президент обратился в Конституционный суд по данному вопросу.