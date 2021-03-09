Протестующие в Ереване заблокировали все входы в здание Национального собрания

Как заявил он, нельзя допускать депутатов в здание Национального собрания. После этого ситуация накалилась, и между полицией и сторонниками оппозиции завязалась потасовка.
Тем не менее, участникам акции удалось перекрыть вход в парламент со стороны улицы Демирчяна, где они также установили палатку.
Координатор движения Ишхан Сагателян заявил, что они не собираются заходить на территорию и в здание Национального собрания, призвав не поддаваться на провокации.
Сторонники «Движения за спасение отечества», требующего отставки премьер-министра Никола Пашиняна, держат часть проспекта Баграмяна перекрытой уже более 10 дней.
Партии, входящие в оппозиционное движение, обвиняют Пашиняна в поражении в осенней войне в Нагорном Карабахе.
Движение требует отставки премьер-министра и формирования временного правительства во главе с Вазгеном Манукяном, которое через год проведет досрочные парламентские выборы. При этом, как обещают лидеры движения, сам Вазген Манукян и его партия в этих выборах участвовать не будут.
Никол Пашинян и его политическая команда отвергают такой сценарий, при этом не исключая возможности проведения досрочных выборов, при которых, как они заявляют, выбор народа не будет подвергнут сомнению.
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