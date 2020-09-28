Генсек ОДКБ обеспокоен в связи с возобновлением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого «с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения».

Генсек ОДКБ заявил, что «необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ».

«Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами», - говорится в заявлении.

Возглавляемый Россией военный блок, в который входит также Армения, в распространенном сегодня заявлении также отметил, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 58 военнослужащего и 2 гражданских лиц, ранены около 200 человек, в том числе гражданские лица.

По данным армянской стороны, азербайджанская сторона потеряла более 400 человек.