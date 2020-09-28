Азербайджанская сторона потеряла более 400 человек, около 36 БПЛА, 47 единиц бронетехники - Артур Саргсян

По состоянию на 17:00 28 сентября азербайджанская сторона потеряла более 400 человек, около 36 БПЛА, 47 единиц бронетехники, заявил заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Артур Саргсян.

«По предварительным данным, у подразделений Армии обороны 48 погибших, более 200 раненых военнослужащих», - заявил Саргсян.

Он также добавил: «Позиционные изменения, естественно, имели место, в течение ночи на некоторых участках [позиции] были восстановлены, ежечасно происходят изменения оперативно-тактической ситуации».

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.