Байден. «Сопредседатели Минской группы должны искать пути стабилизации ситуации»

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден в размещенном на его официальном сайте заявлении обратился к сложившейся в Нагорном Карабахе опасной ситуации.

«Я крайне обеспокоен возобновлением военных действий в Нагорном Карабахе. Призываю к срочной стабилизации ситуации, восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении.

По мнению Байдена, США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей, размещенных вдоль армяно-азербайджанской линии соприкосновения, и призвать Россию «прекратить циничные поставки оружия обеим конфликтующим сторонам».

Он также считает, что Вашингтон должен пересмотреть свои осуществляемые в сфере безопасности программы помощи, чтобы гарантировать, что военный потенциал не будет использован в наступательных целях.

Кандидат в президенты убежден, что администрация президента США Дональда Трампа также обязана активизировать дипломатические усилия и вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Францией и Россией, искать мирное решение и поддержать меры по восстановлению взаимного доверия.

«Вспышка насилия в Нагорном Карабахе грозит перерасти в широкомасштабный региональный конфликт, поэтому третьи стороны не должны вмешиваться в конфликт, а посредники Минской группы должны немедленно начать искать пути для стабилизации ситуации и возобновления переговоров», - заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 31 военнослужащего и 2 гражданских лиц, ранены около 100 человек, в том числе гражданские лица.

По данным армянской стороны, азербайджанская сторона потеряла около 200 человек.