В Карабахе сообщили о гибели еще 15 армянских военнослужащих

Министерство обороны Нагорного Карабаха сегодня сообщило, что в ходе боев накануне погибли еще 15 военнослужащих.

Ранее карабахские власти сообщали о гибели 16 и ранении около 100 военнослужащих.

Таким образом, на данный момент число жертв среди военнослужащих Армии обороны Карабаха составляет 31.

Как сообщили в оборонном ведомстве Карабаха, ночью продолжились интенсивные боевые действия в южном, юго-восточном и северном направлениях фронтовой линии.

«В результате контратаки, предпринятой частями Армии обороны, противник понес большие потери в живой силе и технике, а Армия обороны восстановила ряд ранее утраченных позиций», - говорится в сообщении.