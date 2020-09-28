Применение противником систем «ТОС» было неэффективным – МО Карабаха

Сегодня на южном и юго-восточном направлениях карабахско-азербайджанской линии соприкосновения противник применил тяжелые артиллерийские системы «ТОС», сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха, отмечая, что применение систем было неэффективным.

«Все распространенные противником сведения о потерях армянской стороны не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Карабаха призывает следить исключительно за официальными новостями.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 31 военнослужащего и 2 гражданских лиц, ранены около 100 человек, в том числе гражданские лица.

По данным армянской стороны, азербайджанская сторона потеряла около 200 человек.