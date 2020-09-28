Араик Арутюнян: Против Карабаха воюет не Азербайджан, воюет Турция

«Они используют современное турецкое оружие, которое имеется у них под рукой, беспилотники и самолеты Те же самолеты F-16, которые уже больше месяца находятся на территории Азербайджана под видом обычных или совместных учений, использовались с утра и до сих пор», - заявил Арутюнян.

«Против Арцаха воюет не Азербайджан, воюет Турция. Не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и т. д. Я уже не говорю о наемниках, не говорю о добровольцах из других стран», - подчеркнул лидер Карабаха.

«У нас есть данные разведки, и, похоже, это факт, что сбит тот же турецкий самолет, но этот факт окончательно не подтвержден. Но то, что десятки вертолетов, не хочу называть количество - 20-25, каждую минуту сбиваются, но, самое важное, что в основном используют современные турецкие беспилотники, которыми Турция гордилась в последние месяцы», - отметил Араик Арутюнян.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн президент Карабаха подчеркнул, что «есть подобные данные о турецком F-16, но они окончательно не доказаны». «Все, что я говорю, должно быть доказано. То, что есть вертолеты, много беспилотников, десятки танков, есть фотографии, все это доказано, живая сила и прочее. Но конкретно в связи с этим на данном этапе... То, что полеты осуществляются ежедневно, и сегодня они осуществлялись, об этом, наверное, уже представители Армии обороны скажут более конкретными фактами», - заявил Араик Арутюнян.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 31 военнослужащего и 2 гражданских лиц, ранены около 100 человек, в том числе гражданские лица.

По данным армянской стороны, азербайджанская сторона потеряла около 200 человек.