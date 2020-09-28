Аргентина призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия

«Аргентина выражает свою глубокую озабоченность в связи с конфронтацией между Арменией и Азербайджаном, скорбит по погибшим и выражает соболезнования семьям погибших», - говорится в заявлении МИД Аргентины.

«Аргентина призывает две дружественные ей страны, Армению и Азербайджан, немедленно прекратить военные действия и возобновить продуктивные переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ с целью достижения мирного урегулирования конфликта в рамках международного права», - заявило внешнеполитическое ведомство Аргентины.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 31 военнослужащего и 2 гражданских лиц, ранены около 100 человек, в том числе гражданские лица.

По данным армянской стороны, азербайджанская сторона потеряла около 200 человек.