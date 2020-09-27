Вашингтон самым решительным образом осуждает эскалацию насилия в зоне карабахского конфликта

Вашингтон самым решительным образом осуждают последнюю эскалацию насилия в зоне карабахского конфликта и призывает стороны немедленно прекратить насилие.
«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые привели к значительным жертвам, в том числе, среди гражданского населения», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагу, выразив соболезнования семьям погибших и раненых.
Пресс-секретарь Госдепа также сообщила, что заместитель госсекретаря Стивен Биган провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, призвав их к немедленному прекращению огня, к использованию существующих прямых каналов связи во избежание дальнейшей эскалации, а также к воздержанию от бесполезной риторики и действий, которые еще больше повысят напряженность на местах.
Госдепартамент особо подчеркнул, что США убеждены, что участие в эскалации внешних сил было бы крайне пагубным и только усугубило бы региональную напряженность.
«Мы настоятельно призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к содержательным переговорам, - заявила пресс-секретарь Госдепартамента, добавив: - Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта».
Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.
Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.
По сообщению представителя Армянского объединенного информационного центра Арцруна Ованнисяна, по уточненным сведениям, противник потерял около 200 человек.
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