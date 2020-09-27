Минобороны Карабаха опубликовало имена 16 погибших военнослужащих

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало имена 16 военнослужащих, погибших при отражения азербайджанской агрессии.

Варданян Лерник Арегович, 1978 г. р.

Минасян Георгий Леваевич, 1979 г. р.

Хачатрян Овик Леваевич, 1990 г. р.

Мнацаканян Ашот Коляевич, 1979 г. р.

Арутюнян Агсен Андраникович, 1997 г. р.

Арзуманян Асмик Смбатовна, 1985 г. р.

Мардиян Арсен Гарикович, 1999 г. р.

Галстян Рубен Мнацаканович, 2000 г. р.

Торосян Давид Мхитарович, 2001 г. р.

Филипосян Тарон Грайрович, 2000 г. р.

Григорян Маис Макарович, 2001 г. р.

Хлгатян Гарник Эдгарович, 2001 г. р.

Саакян Эрик Смбатович, 2001 г. р.

Маркарян Карен Ваграмович, 2001 г. р.

Оганян Давид Эдвардович, 2000 г. р.

Барсегян Вреж Арсенович, 2001 г. р.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.

По сообщению представителя Армянского объединенного информационного центра Арцруна Ованнисяна, по уточненным сведениям, противник потерял около 200 человек.