Сплоченность – безусловный залог наших побед – Армен Саркисян

В этот момент мы должны отложить в сторону все политические разногласия и личные противоположности и стать прочным тылом наших вооруженных сил, заявил президент Армении Армен Саркисян.

Пресс-служба аппарата президента Армении сообщает, что в послании, в частности, говорится: «Очередная азербайджанская военная агрессия – война против всего армянского народа. Эта война направлена против права человека на свободную жизнь в Арцахе, права иметь достойную и мирную жизнь и будущее.

Я испытываю глубокую боль в связи с жертвами вследствие азербайджанской широкомасштабной военной агрессии, в числе которых также ребенок и женщина.

Армия обороны Арцаха своим первым же ответом вновь доказала, что готова оперативно реагировать на любое военное действие. Нашим ответом на любую агрессию было, есть и будет восстановление мира, укрепление права народа Арцаха на самоопределение и безопасность».

Президент подчеркнул, что мы ожидаем, что со стороны международного сообщества, в первую очередь, стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, государств, международных структур, частных лиц, будет дана равноценная и практическая реакция на военные действия Азербайджана.

«Азербайджан этими своими действиями неприкрыто показывает международным посредникам и международному сообществу, что не хочет урегулировать Арцахский вопрос посредством переговоров и способствовать миру и стабильности в регионе, продолжает попирать общечеловеческие ценности, делать целью гражданское население, медучреждения и пути коммуникации.

Мы надеемся, что со стороны международного сообщества будут предприняты срочные шаги в направлении прекращения спровоцированной Азербайджаном войны. Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв, и не дестабилизировать ещё более и без того хрупкую ситуацию», - отметил президент.

Армен Саркисян также подчеркнул, что достигнутая в Арцахской борьбе за существование победа – результат нашего единства и сплоченности, и «сегодня сохранение этой победы – священный долг каждого из нас». «Судьба нашего Отечества зависит от нас, от нашего единства, солидарности и дисциплинированности.

Нужно сплотиться.

Сплоченность – безусловный залог наших побед. В этот момент мы должны отложить в сторону все политические разногласия и личные противоположности и стать прочным тылом наших вооруженных сил.

Будем действовать вместе, сколь бы ни был разным наш образ мысли, мировоззрение и представления.

В Армении, Арцахе, Диаспоре возможности и потенциал каждого из нас должны использоваться для Родины.

Храни Бог нашу армию.

Храни Бог нас всех», - отмечается в послании президента Армении.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.