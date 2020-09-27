НАТО призывает стороны конфликта прекратить военные действия

НАТО глубоко обеспокоено обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«У этого конфликта нет военного решения. Стороны должны возобновить переговоры по мирному урегулированию», – заявил Североатлантический альянс, выразив поддержку Минской группе ОБСЕ.

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.