Генсек Совета Европы: «Нужно приложить все усилия для спасения человеческих жизней»

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич распространила заявление в связи с обострением в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю государства-члены Совета Европы – Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия.

Присоединяясь к Совету Европы, обе страны обязались разрешать конфликты мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться.

В это трудное время я пребываю мысленно с мирными жителями, вновь ставшими уязвимыми детьми, женщинами, стариками, с теми, кто страдает от конфликта.

От имени Совета Европы я призываю власти двух государств сделать все возможное, чтобы спасти человеческие жизни и не втянуться в военный конфликт. Необходимо приложить все усилия во имя этой цели.

В этом смысле мы подтверждаем нашу поддержку миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по оказанию помощи двум государствам в вопросе мирного урегулирования конфликта», - говорится в заявлении генсека Совета Европы.

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.