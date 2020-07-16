Премьер-министр сообщает подробности ночных пограничных столкновений

Минувшей ночью, примерно в 3:40, отряды спецназа Вооруженных сил Азербайджана в составе более 100 человек, предприняли очередную диверсионную атаку с целью захвата пограничного поста Вооруженных сил Армении в Тавушской области под названием «Анвах» («Бесстрашный»). Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в начале заседания правительства.

«Пост находится в направлении сел Мовсес-Айгепар Тавушской области, и именно вокруг этого поста развиваются события последних дней», - продолжил премьер.

«Пограничники армянской армии заметили передвижения противника и, перейдя на круговую оборону, предотвратили попытку диверсионного проникновения противника, - сказал Пашинян. - После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен назад, по предварительным данным, понеся потери убитыми и ранеными, потеряв технику.

Затем с 5:20 утра азербайджанские подразделения стали обстреливать из артиллерии села Айгепар и Мовсес, применяя минометы и гаубицы Д-30. «Параллельно предпринимались атаки в направлении соседних с постом «Анвах» постов, однако Вооруженные силы Армении уверенно отбили все атаки и взяли ситуацию под полный контроль», - заявил премьер-министр, подчеркнув, что с армянской стороны жертв и раненых нет ни среди военных, ни среди гражданского населения.

«Зафиксирую также, что в последние дни, начиная с воскресенья, азербайджанская сторона подвергала артиллерийскому обстрелу села Мовсес, Айгепар, Чинари, Неркин Кармирахбюр, в результате чего были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. Я уже поручил изучить ущерб, нанесенный в последние дни, и дать оценку», - сказал глава государства.

«Вооруженные силы Армении выполняют поставленную перед ними задачу на высоком уровне», - подчеркнул Никол Пашинян.

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшие дни вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.

Вчера на границе было относительно спокойно, сегодня утром Министерство обороны сообщило о новых столкновениях.