МИД Армении: Военно-политическое руководство Азербайджана загнало себя с тупик

Своей недальновидной политикой военно-политическое руководство Азербайджана загнало себя в тупик. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Министерством иностранных дел Армении.

В заявлении внешнеполитическое ведомство Армении отмечает: «16 июля рано утром вооруженные силы Азербайджана с помощью штурмовых подразделений возобновили военные действия в направлении государственной границы Армении, на участке сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, с применением минометов и артиллерии. После соразмерного ответа ВС Армении, азербайджанские силы, понеся потери, были отброшены назад.

Не добившись успеха на поле боя, азербайджанские подразделения открыли артиллерийский огонь по селам Айгепар и Мовсес, преступным образом осуществляя обстрел гражданской инфраструктуры и мирного населения».

В МИД Армении подчеркнули, что примечательно, что Азербайджан прибег к агрессивным действиям, нарушив достигнутую ранее договоренность о прекращении боевых действий, а также после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 июля об установлении относительного спокойствия на границе.

«Своей недальновидной политикой военно-политическое руководство Азербайджана загнало себя в тупик и сейчас предпринимает авантюрные и невзвешенные шаги, за которые отвечать ему придется перед собственным народом», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Армении.

В заявлении также отмечается, что глава МИД Армении поддерживает постоянную связь с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. «В сложившейся ситуации усилия по безоговорочному и полному восстановлению, сохранению и укреплению режима прекращения огня являются императивом», - говорится в заявлении.