Предотвращена попытка диверсионного проникновения, ВС Азербайджана обстреливают армянские села Айгепар и Мовсес – пресс-секретарь МО

«Около 03:40 ночи дежурные на боевых постах Вооруженных сил Армении заметили передвижения противника. Перейдя на круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника», - сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются», - написала Степанян на своей странице в Facebook.

«Подразделения Вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации Вооруженных сил Азербайджана», - передает пресс-секретарь Минобороны Армении, отмечая, что «это первое грубое нарушение хрупкого режима прекращения огня, установленного накануне в 00:15».

Отметим, что с начала столкновений на северо-восточной границе Армении и Азербайджана 12 июля азербайджанские ВС подтвердили 11 погибших, с армянской стороны, согласно официальным сводкам, погибли 4 военнослужащих.