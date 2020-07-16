Ереван опровергает информацию о сбитом армянском беспилотнике

«Минобороны Азербайджана опубликовало ложную информацию о том, что 16 июля якобы был «сбит» принадлежащий ВС Армении БПЛА X-55: Ни один БПЛА ВС Армении не был сбит, а приложенная к сообщению фотография не соответствует действительности», - на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«В арсенале ВС Армении в настоящее время не используется БПЛА такой конструкции. Подобным образом противник пытается хоть как-то смягчить свои многочисленные потери в технике и живой силе», - добавила пресс-секретарь.