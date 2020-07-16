Министр обороны Армении заявил о «многочисленных раненных и убитых» с азербайджанской стороны

Министр обороны Армении Давид Тоноян связался с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджей Каспршиком.

По словам пресс-секретаря министра Шушан Степанян, Давид Тоноян представил ситуацию на государственной границе Армении с 3:40 утра, отметив, что с азербайджанской стороны «много раненых и убитых».

«Министр обороны сообщил, что посягательства азербайджанской стороны на границы Республики Армения пресекаются всеми доступными средствами», - заявила официальный представитель Минобороны на своей странице в Facebook.

Ранее Степанян сообщила о попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана, которая была пресечена со стороны Вооруженных сил Армении.

Как отметила пресс-секретарь МО, с армянской стороны жертв нет.