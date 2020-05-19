ГКЗЭК прекратила административное производство по заявлению «Веон Армения» и «Юком»

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении приняла решение о прекращении административного производства, возбужденного на основании заявления ЗАО «Веон Армения» и «Юком» от 30 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ГКЗЭК в Facebook.

«Компания «Веон Армения» 6 мая 2020 года обратилась в комиссию, сообщив, что отказывается от своего заявления и просит прекратить возбужденное административное производство.

Учитывая, что заявитель письменно отказался от своего заявления, была устранена необходимость осуществления возбужденного административного производства, следовательно, комиссия решила прекратить административное производство, - сообщает комиссия, напоминая: - Решением комиссии № 122-А от 19 марта 2020 года, учитывая объявленное в Армении чрезвычайное положение, был приостановлен ход реализации административного производства, возбужденного на основании заявления компаний».

ГКЗЭК также отмечает, что в рамках производства провела широкомасштабное исследование телекоммуникационной сферы, которое в дальнейшем будет опубликовано.

Напомним, в начале года армянский провайдер фиксированной и мобильной связи - компания «Юком», обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг и в Государственную комиссию по защите экономической конкуренции по вопросу приобретения компании Beeline.

Однако в связи с возможной сделкой в совете правления «Юком» возникли разногласия, и чуть больше месяца назад учредители и владельцы примерно 6% акций компании - братья Айк и Александр Есаяны, подали в отставку, их примеру последовало множество сотрудников компании.

Председателю совета директоров «Юком»Гургену Хачатряну в конце апреля было предъявлено обвинение в отмывании денег в крупном размере и пособничестве получению взятки, в отношении него в качестве меры пресечения был избран арест, после чего сын бывшего председателя Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна, ныне находящегося под арестом, скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

После этих событий, 6 мая, «Веон Армения» заявила о прекращении переговоров с «Юком».