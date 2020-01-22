Ucom может приобрести Beeline

Армянский провайдер фиксированной и мобильной связи - компания Ucom, возможно, полностью приобретет бизнес компании VEON в Армении (торговая марка Beeline). Обе компании официально подтвердили эту новость.

В компании Ucom сообщают, что обратились в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) и Государственную комиссию по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) и теперь ожидают ответа.

В КРОУ Радио Азатутюн сообщили, что в настоящее время ведутся обсуждения.

Вице-премьер Тигран Авинян с трибуны Национального собрания представил предварительную позицию комиссии: «Тем не менее, все имеющиеся в настоящее время частоты должны всегда давать возможность для выхода [на рынок] третьего оператора, то есть, либо должно быть три оператора, либо всегда должна быть возможность для выхода на рынок третьего оператора».

В Армении в настоящее время действуют три оператора мобильной связи: Beeline, VivaCell-MTS и Ucom, последний вышел на рынок мобильной связи в 2015 году, купив 100% акций Orange Armenia.

Вице-премьер настаивает на том, что государство обладает полным инструментарием для недопущения создания монополии на телекоммуникационном рынке.

«У нас даже есть инструментарий, с помощью которого та же Комиссия по защите экономической конкуренции имеет возможность дробить компании», - сказал Авинян.

В заявлении, опубликованном на сайте Ucom, говорится: «Ожидается, что возможная сделка приведет к еще более клиентоориентированным предложениям и улучшенной инфраструктуре. Синергизм, возникающий в результате возможной сделки, позволит компании Ucom инвестировать в новые технологии и сети, разрабатывать более усовершенствованные конвергентные предложения и превзойти ожидания рынка посредством предоставления клиентам высококачественных услуг фиксированной и мобильной связи».

По словам Тиграна Авиняна, будут проанализированы не две компании, а рынки услуг, предоставляемых этими компаниями, мобильная связь, фиксированная связь, сфера телекоммуникации.

«Думаю, что во время более содержательного обсуждения этих анализов Комиссия по защите экономической конкуренции выскажет свою позицию, а Комиссия по регулированию общественных услуг - свою позицию. Здесь также предусмотрено законом, что Служба национальной безопасности должна высказать свое мнение по этому вопросу. Сопоставив все эти мнения, думаю, мы получим окончательный ответ на вопрос о том, возможно ли это слияние», - отметил вице-премьер.

Согласно статье CivilNet, опубликованной несколько месяцев назад, 24% акций Ucom принадлежат семье бывшего председателя Комитета госдоходов и бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, ныне обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и в присвоении или растрате в крупных размерах, 10,5% - «Фора банку», принадлежащему проживающему в России бизнесмену Самвелу Карапетяну, 6,3% - мужу его сестры Сурику Погосяну. По имеющимся у CivilNet данным, остальные акции компании принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Айю телекомьюникейт».