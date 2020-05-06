VEON прекращает переговоры с Ucom

Крупный поставщик услуг связи и интернета, группа компаний VEON, известная под торговой маркой Beeline, сегодня заявила о прекращении переговоров с армянским оператором связи Ucom. Об этом говорится в коротком сообщении, опубликованном на официальном сайте VEON.

Переговоры, как отмечается в сообщении, велись с участием действующей в Армении дочерней компании VEON - «ВЕОН Армения», по поводу потенциальной сделки, в рамках которой армянская компания планировала приобрести Beeline. О переговорах стало известно 15 января этого года.

Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, в начале года армянский провайдер фиксированной и мобильной связи - компания Ucom, обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг и в Государственную комиссию по защите экономической конкуренции по вопросу приобретения компании Beeline.

Однако в связи с возможной сделкой в совете правления Ucom возникли разногласия, и примерно месяц назад учредители и владельцы примерно 6% акций компании - братья Айк и Александр Есаяны, подали в отставку, их примеру последовало множество сотрудников компании.

Председателю совета директоров Ucom Гургену Хачатряну примерно неделю назад было предъявлено обвинение в отмывании денег в крупном размере и пособничестве получению взятки, в отношении него в качестве меры пресечения был избран арест, после чего сын бывшего председателя Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна, ныне находящегося под арестом, скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.