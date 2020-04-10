Руководство Ucom подало в отставку, более 300 сотрудников покинули компанию

Основатели и акционеры оказывающей услуги в сфере фиксированной и мобильной связи компании Ucom – братья Айк и Александр Есаян покинули компанию.

Эту информацию Радио Азатутюн подтвердил сотрудник компании, который пожелал остаться неназванным. Сотрудник также сообщил, что он и еще около 350 сотрудников компании также подали заявления об увольнении.

Проблемы возникли в совете директоров компании из-за возможного слияния Ucom и Beeline. Ucom хочет купить все акции компании Beeline. В частности, по сведениям нашего источника, исполнительный директор Beeline Андрей Пятахин передал акционерам Ucom внутреннюю информацию возглавляемой им компании, чтобы получить взамен должность директора объединенной компании. Радио Азатутюн пока не удалось связаться с Пятахиным.

Исполнительным директором Ucom был Айк Есаян. Он и его брат также не согласились на сокращение своей доли, что произошло бы в результате инвестиций, сделанных акционерами, для слияния.

Позже сегодня братья Айк и Александр Есаян распространили заявление, в котором подтвердили распространенную накануне информацию о своей отставке. Они сообщили, что в настоящее время заявление об увольнении подали 576 человек, включая практически все руководство, среднее звено и весь технический отдел.

«Несмотря на это, сотрудники, которые уже обратились с просьбой об увольнении, продолжают обеспечивать бесперебойный доступ к услугам, особенно с учетом чрезвычайного положения в стране и необходимости обеспечения связи в эти дни», - говорится в заявлении.

Братья Есаян также сообщили: «Создавшаяся ситуация возникла по причине разногласий между акционерами. Братья, являющиеся основателями компании и владельцами 5,94% акций, обратились с предложением выкупить долю остальных собственников. Было предложено заплатить за 94,06% акций 22 млрд 100 млн драмов».

В заявлении братья Есаян отмечают, что их цель - дать сотрудникам компании возможность на льготных условиях приобрести 20% акций и стать совладельцами компании.



29% акций компании Ucom принадлежат компании IU Telecommunicate, каждый из сыновей находящегося под арестом бывшего министра финансов Гагика Хачатряна – Гурген и Артем Хачатряны, владеет 11,9% акций, другой член их семьи, Сурен Хачатрян, владеет 24%. 10% акций принадлежат «Фора-банку» российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, 6% - мужу сестры Карапетяна Сурику Погосяну и около 6% - братьям Айку и Александру Есаянам. Акции компании IU Telecommunicate принадлежат Хачатрянам.

Компания «Веон Армения», которая действует в Армении под брендом Beeline, является лидером в сфере фиксированной телефонии Армении с почти 80% абонентов на рынке традиционной телефонной связи. Этой компании также принадлежат 25% рынка мобильной телефонной связи и 35% рынка фиксированной интернет-связи.

Сделка по объединению Beeline и Ucom еще не заключена.