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Политика

Артур Ванецян сделал политическую заявку

Артур Ванецян (архив)

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян сделал политическую заявку. На встрече с редакторами девяти печатных СМИ Ванецян заявил, что создает партию и докажет, что альтернативой действующим властям являются не только прежние власти, как, по словам Ванецяна, пытается представить правящий блок «Мой шаг».

Кто вместе с ним войдет в эту партии, пока неизвестно. «В Армении произошло очень важное явление, которое называется разделением общества на черных и белых. Я считаю, что в наше поле, в политическую повестку была внесена эта ложная повестка о том, что альтернативой действующих властей являются прежние власти. Я уверяю вас, что ничего подобного нет. Возврата к прошлому никогда не будет. Я тот человек, который будет бороться против этого, чтобы вдруг не произошло возврата к прошлому», - сказал Ванецян.

На встрече с бывшим директором СНБ присутствовали редакторы, по формулировке Ванецяна, «старожилов информационного поля»: «Голоса Армении», «Иравунк», «Азг», «Аравот», «168 жам» и еще четырех газет, которые задавали ему вопросы. Встреча состоялась в одном из ресторанов в центре Еревана, который был временно закрыт для других посетителей, как вчера на месте выяснил корреспондент Радио Азатутюн.

Один из редакторов задал следующий вопрос: Ванецян в своем заявлении об отставке говорил о существующей в стране опасности, почему, в конце концов, он не уточнил, кто представляет эту опасность?

Экс-глава СНБ вновь четко не ответил на этот вопрос, отметив, что дальновидные понимают, что он имеет в виду. «Те опасности, которые я видел в то время, сегодня медленно проявляются. В качестве примера мы можем привести две последние жесткие оценки европейских структур в отношении Республики Армения, что с точки зрения безопасности также является большой проблемой для нас, потому что это касается международного рейтинга нашей страны».

Не был обойден стороной и вопрос о Конституционном суде. Артур Ванецян сообщил, что не может «быть участником событий вокруг Конституционного суда», добавив, что одной из основных причин его отставки было несогласие в этом вопросе. «И я озвучил отрезвляющий призыв «стоп», который, к сожалению, не достиг цели», - сказал он.

Ванецян также заверил, что у него не было намерения совершить государственный переворот, о чем несколько недель назад написала ежедневная газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьер-министра Пашиняна. «Человек, пытавшийся совершить государственный переворот, должен был бы сидеть в соответствующем месте. Конечно, у меня не было подобного желания, наоборот, любой человек, который попытается совершить государственный переворот или антиконституционным путем захватить власть, должен быть осужден и понести наказание», - заявил он.

Редактор газеты «Иравунк» Ованнес Галаджян поинтересовался, кто дал поручение спланировать и провести «тушенка-шоу» и операцию по аресту Кочаряна.

Говоря об обыске, проведенном сотрудниками СНБ в доме бывшего депутата и отставного генерала Манвела Григоряна, Ванецян сказал, что там ничего не было преувеличено. А арест второго президента Армении Роберта Кочаряна он счел неуместным. «После этого заявления, я знаю, будут очень разные комментарии, но я хочу отметить, что арест в качестве меры пресечения ​в отношении Роберта Кочаряна является ошибкой, он никогда ни одним своим шагом не показал, что уклоняется от следствия. Я считаю, что все мы хотим, чтобы дело «1 марта» было раскрыто», - сказал Артур Ванецян.

В ходе круглого стола Ванецян также заявил, что сам подал в отставку, его не заставляли это сделать, а также сказал, что это был не первый раз. После скандала с прослушиванием телефонных разговоров директора СНБ с главой Специальной следственной службой и премьер-министром Ванецян также подал в отставку, но тогда она не была принята. Он также сказал, что, возможно, будет реализовывать в Армении совместные проекты со своим хорошим знакомым, президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, который, кстати, известен во всем мире авторитарным правлением и подвергается резкой критике со стороны международных организаций.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян сегодня в ходе брифинга, комментируя заявления бывшего директора СНБ о том, что он лично не допустит возвращения к прошлому и что собирается стать альтернативой власти, отметил: «Ванецян, по большому счету, является отголоском прошлого. Чтобы представить, есть ли у него возможность стать противовесом или нет, я попытался бы представить, например, 150 тысяч граждан, стоящих рядом с ним на этой площади и слушающих его публичную речь».

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