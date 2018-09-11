Никол Пашинян: «Мы не поддадимся шантажу»

Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал распространенную анонимным источником аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого, предположительно, директор Службы национальной безопасности (СНБ) и начальник Специальной следственной службы (ССС) обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года.

В аудиозаписи, в частности, говорится о том, как один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение следует принять по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Отметив, что в связи с аудиозаписью он пригласил к себе директора СНБ Артура Ванецяна и поручил ему выступить с пресс-конференцией, Никол Пашинян отметил, что «по сути, имело место прослушивание телефона либо начальника ССС, либо директора СНБ».

Затем Пашинян посвятил значительную часть своего прямого эфира тому отрывку аудиозаписи, которая касалась звонка судьи.

«Я еще на митинге 17 августа на площади Республики в Ереване заявил, что в целом, по моему мнению, дело «1 марта» раскрыто и все убийцы должны предстать перед судом, другого варианта нет, - отметил премьер-министр и продолжил: - Разве я скрывал что-то от вас еще после своего избрания премьер-министром? Я сказал, что до сих пор судьи звонят, посылают весточки, спрашивают, что им делать, как решить тот или иной вопрос. В этом нет никакого секрета. И я сказал, что отказываюсь давать указания судебной системе».

Роберту Кочаряну по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил это решение и освободил Кочаряна.

«Они хотят остановить этот процесс путем прослушивания»

Пашинян также высказал мнение, что авторами прослушивания являются «мелкие и крупные чиновники».

«Есть конкретные имена этих людей: Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян, различные мелкие и крупные чиновники. Они чувствуют, что пришло время, чтобы они вернули награбленное ими в Армении, и они хотят остановить этот процесс путем прослушивания и прочего, - отметил премьер-министр и пообещал: - Мы не поддадимся шантажу, дело «1 марта» должно быть раскрыто, убийцы должны предстать перед судом, награбленное должно быть возвращено».