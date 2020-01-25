Хребет попытки гибридного переворота сломлен – Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня подтвердил публикацию ежедневной газеты «Айкакан жаманак» о том, что готовилась попытка переворота.

В ходе пресс-конференции в Капане он заявил, что «хребет попытки гибридного переворота сломлен».

Хотя в статье «Айкакан жаманак» упоминается имя бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, премьер-министр конкретных имен называть не стал. Он только отметил, что в процессе были вовлечены представители судебной системы, «оккупировавшие» Конституционный суд чиновники и криминальные круги.

«Знаете, переворот, государственный переворот, война и подобные понятия со временем претерпевают очень серьезные изменения. Например, в современном мире есть термин «гибридная война», весь смысл которой заключается в том, что война в действительности идет, но ее никто не замечает, поскольку у нее другие параметры. Если использовать эту терминологию, то можно это назвать подготовкой к гибридному перевороту, гибридные приготовления, и сейчас мы можем говорить об этом, потому что процесс полностью и окончательно провалился».

Объясняя, что он имеет в виду под гибридными процессами, Пашинян уточнил: «Например, неотъемлемой частью этого процесса является то, что десятки миллионов долларов тратятся на средства массовой информации и социальные сети для распространения ложной информации о руководителе Армении, о членах его семьи и высокопоставленных чиновниках. При этом, это делается путем вовлечения преступного мира, различных сил, коррумпированных лиц. А почему слово «переворот» вписывается в этот процесс? Потому что по ходу в этот процесс также вовлекаются действующие должностные лица, которые, будучи во власти, действуют против власти… Было время, когда я думал, что вся судебная система была вовлечена в этот процесс, но, слава Богу, время показало, что нет, это совсем не так, просто есть небольшие группы судебной системы, Конституционный суд – некоторые должностные лица, оккупировавшие конкретные должности, которые пытались привлечь к этому процессу и других членов Конституционного суда. Но я рад констатировать, что 80% членов Конституционного суда не были вовлечены в этот процесс».

Никол Пашинян заявил, что несколько месяцев назад Служба национальной безопасности и Полиция полностью нейтрализовали эту угрозу.