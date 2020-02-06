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Политика

Парламент Армении принял проект решения о референдуме по конституционным изменениям

Национальное собрание Армении приняло решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституцию. За решение проголосовали 88 депутатов, против - 15.

Напомним, незадолго до этого Национальное собрание 36 голосами «против» при 87 воздержавшихся не приняло проект о внесении изменений в Конституцию.

Проектом конституционных поправок парламентское большинство предложило прекратить полномочия председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна и шести членов КС.

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