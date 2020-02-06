Парламент Армении принял проект решения о референдуме по конституционным изменениям

Национальное собрание Армении приняло решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституцию. За решение проголосовали 88 депутатов, против - 15.

Напомним, незадолго до этого Национальное собрание 36 голосами «против» при 87 воздержавшихся не приняло проект о внесении изменений в Конституцию.

Проектом конституционных поправок парламентское большинство предложило прекратить полномочия председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна и шести членов КС.