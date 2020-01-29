Грайр Товмасян: Я не буду уважать себя, если отступлю, это вопрос моего достоинства

Председатель Конституционного суда (КС) Грайр Товмасян не отступит и будет бороться до конца. Он избрал этот путь, и никто не сможет его остановить. Так в интервью 168.am Товмасян ответил на заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Сегодня я сам себя не буду уважать, если по всем этим причинам, которые вы отметили, отступлю от тех задач, от того дела, которое мне поручено. Вы не будете меня уважать, и вообще никто не будет меня уважать, я буду считать это унижением моего достоинства», - сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Грайр Товмасян был избран председателем Конституционного суда путем мошенничества, свидетельством чего является информация, полученная после письма судьи КС Ваге Григоряна, уголовное дело, возбужденное на основании заявления депутата Армана Бабаджаняна.

Грайр Товмасян на это возразил: как это определил Пашинян, он что сам вынес приговор?

«Когда такое говорит глава исполнительной власти страны, у общественности этой страны есть серьезный повод задуматься. Разве Вы - суд, Вы - следователь, откуда у Вас взялись эти данные, как Вы это определили? Что Вы будете делать, когда завтра наши национальные суды, международный суд скажут «нет», всего этого не было? Этими методами они пытаются оказать на меня давление, но я должен сказать, что это бессильный путь, напрасно не старайтесь», - заявил глава КС.

Грайр Товмасян также ответил на обвинение премьер-министра в том, что он [Товмасян] через посредников выразил готовность работать с властью, заискивал перед Пашиняном и его супругой. В качестве свидетельства этого заискивания Пашинян опубликовал фотографию дорогой авторучки, подаренной ему год назад Товмасяном.

«Рядом сидит коллега, чья ручка не пишет или потерялась, и ты передаешь ему свою ручку, потом видишь, что у него нет ручки, а у тебя есть другие ручки. Если это следует рассматривать как заискивание, то считайте, что я последний заискиватель в этой стране и в мире. Если посчитаете это жестом вежливости, я приму это как жест вежливости и продолжу, но прошу, закройте этот дискурс», - добавил председатель КС.

До опубликования фотографии Грайр Товмасян потребовал от премьер-министра доказательств, в противном случае пригрозил подать в суд. Премьер-министр опубликовал фотографию ручки, что стало в Facebook темой для юмористических постов. Представитель Товмасяна Амрам Макинян после этой публикации заявил, что они готовят иск против премьер-министра за клевету на Товмасяна. Однако вчера в своем интервью Товмасян высказался иначе: он, похоже, не столь решительно настроен в вопросе подачи иска в суд. «Возможно, в тот момент я был эмоционален и говорил об обращении в суд, но думаю, что общественности все стало ясно, и ответ на этот вопрос у всех уже есть. Я еще обсужу с моей командой адвокатов этот вопрос и решу», - заявил он.

Никол Пашинян также обратился к зарубежным визитам Грайра Товмасяна, сочтя их подозрительными и отметив, что это вопрос безопасности страны и, возможно, им должны заняться правоохранительные органы. Товмасян ответил, что эти визиты преследовали личные цели.