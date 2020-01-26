Пашинян ответил Товмасяну и показал подаренную им ручку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook пост с фотографией ручки, которую, как написал он, ему подарил председатель Конституционного суда Грайр Товмасян.

«Я долго думал, выбрасывать ее или нет. В конце концов, я решил оставить ее как свидетельство самого странного угодничества», - написал премьер-министр в начале своего поста.

Напомним, что на вчерашней пресс-конференции Пашинян заявил, что Грайр Товмасян предлагал ему свои услуги, которые он отклонил. Товмасян, в свою очередь, назвал это заявление выдумками, пригрозив подать на Пашиняна в суд за клевету, если тот не представит «хотя бы одного достоверного факта».

В своей записи на Facebook Пашинян отметил, что после избрания на пост премьер-министра он впервые встретился с Грайром Товмасяном в мае 2018 года на заседание Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан».

«Он сидел рядом со мной. Мне показалось странным откровенно угодническое поведение Товмасяна по отношению ко мне, ведь он – человек, в результате действий которого его политическая команда всего несколько дней до этого была разгромлена. Ко мне он обращался исключительно как «господин Пашинян джан», «господин премьер-министр джан». Эти «джаны» до сих пор режут мне ухо. Кстати, на протяжении всей истории наших контактов ко мне он иначе не обращался – исключительно добавлял к обращению слово «джан» («дорогой»).

Затем он внезапно вспомнил и посчитал важным подчеркнуть, что он является зятем семьи из Иджевана [родной город Пашиняна – ред.]. Мне нужно было что-то записать, и я не мог найти свою ручку, не помню, я попросил или же он заметил, что я искал ручку, но он предложил эту «элитарную» ручку. Я сделал пометки, выступил с речью, а мои попытки вернуть ему его ручку превратились в целую эпопею. Он уверял меня, что это моя ручка: очень прошу вас принять ее, пожалуйста, и так далее. Перед камерами это уже становилось неловкой историей. Короче говоря, эта ручка осталась у меня «залогом его верности». Теперь я думаю, что когда я брал эту ручку, работало мое подсознание, чтобы сегодня у меня был «предметный факт»», - Пашинян написал в своем посте.

Далее Пашинян отметил, что затем пошли запросы на прием у него, которые он не принял.

«Затем приближалось 5 июля [День Конституции – ред.]. Начались «месиджи-просьбы, чтобы я принял участие в приеме, который в тот день должен был пройти в Конституционном суде. Я отказал, причем сделал это несколько раз, потому что понимал, что лицо, оккупировавшее Конституционный суд, таким образом хочет приобрести легитимность.

Затем мы встретились на Рождественской литургии в 2019 году. Он начал угодничать перед Анной [Акопян], благодарил ее за то, что его дочери дали стипендию. Когда я увидел, что лесть переходит все границы, я сказал, что не знали, кто она. Оказалось, что на самом деле не знали (скажу также, что знали бы или нет, это не имело бы значения в принятии решения – это вопрос четких стандартов).

Затем несколько раз человек, на которого я недавно ссылался, приходил ко мне и докладывал, что Грайр говорит, что Конституцию писал он и спрашивает, почему премьер-министр не использует его возможности. В ответ я предложил ему пойти куда подальше», - заключил Никол Пашинян.