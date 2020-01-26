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Политика

Грайр Товмасян попросил своих адвокатов подготовить иск против Никола Пашиняна

Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян

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Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян попросил своих адвокатов подготовить иск против премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщил его адвокат Амрам Макинян в посте на Facebook.

«Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян прочитал «непропорциональный контрудар» Никола Пашиняна и попросил нас подготовить иск», - говорится в сообщении.

Ранее Товмасян пригрозил подать на Пашиняна в суд за клевету, если тот не представит «хотя бы одного достоверного факта» после своего заявления, сделанного на пресс-конференции в Капане 25 января, о том, что Товмасян с мая 2018 года предлагал ему «свои услуги».

В тот же день, реагируя на это заявление, Пашинян пообещал «непропорционально сильный контрудар».

Ранее сегодня на своей странице в Facebook Пашинян разместил пост с фотографией авторучки, которую, как написал он, ему подарил председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, при этом проявляя «откровенно угодническое поведение».

В своем следующем посте в Facebook Никол Пашинян, в частности, отметил: «Я в шоке, узнав цену авторучки. Фактически, человек, занявший пост председателя КС путем мошенничества, дал дорогостоящий подарок вновь назначенному премьер-министру страны, приправив этот процесс тонкими намеками на то, что он «зять инджеванца». В стране с традициями кланового управления это важный нюанс. Что это, если не предложение собственных услуг в обмен на сохранение поста? А участники гибридного переворота уже проявляют себя публично. Но, как я уже сказал, хребет всех заговоров сломлен».

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