Письмо Ваге Григоряна о конституционном кризисе пока остается без ответа

Получатели письма новоизбранного судьи Ваге Григоряна, который видит кризис в Конституционном суде и предлагает варианты выхода из этого кризиса, официально на это письмо пока не ответили.

Письмо неделю назад было направлено президенту, Национальному собранию, правительству, Общему собранию судей, членам и судье Конституционного суда.

Депутат парламентской фракции «Мой шаг», член комиссии по государственно-правовым вопросам Ваагн Овакимян убежден, что письмо Григоряна не останется без ответа. «В настоящее время все заинтересованные стороны, каждая по своей части, должны обсудить его и предложить решения. Те решения, которые предложил г-н Григорян, или другое решение, если таковое кто-либо может предложить. Хочу сказать, что проблема должна быть решена. Если на мгновение предположим, что ничего не было и они продолжат занимать свои посты, но все равно их решения отныне будут уязвимыми. По крайней мере, они должны осознать, что с того момента, как Ваге Григорян с трибуны парламента заявил об этой проблеме, они стали уязвимы», - сказал Овакимян.

По мнению Ваге Григоряна, имеет место конституционный кризис, обусловленный нынешним составом Конституционного суда. Решения, согласно Конституции, принимаются судьями, в некоторых случаях – пятью голосами судей, в других – 6 голосами судей. Между тем, из 9 членов нынешнего состава КС 7 имеют статус члена, а не судьи, поэтому не имеют полномочий принимать решения.

Григорян в письме предложил варианты выхода из кризиса: первый: сохранить нынешнюю ситуацию, второй: выдвинуть кандидатов на 7 вакантных должностей, и третий, в котором Григорян намекнул на отставку судей Конституционного суда, предположив, чтобы в этом случае действовала ранняя пенсионная схема.

Бывший министр юстиции, республиканец Давид Арутюнян убежден, что конституционного кризиса нет. «Даже если я сейчас заявляю, что планета плоская, от этого кризис не возникнет. То, что было заявлено судьей Конституционного суда Григоряном, не вызывает не только кризиса, но и не свидетельствует об имеющемся кризисе.То, что Ваге Григорян считает, что существует кризис, говорит всего лишь о том, что Конституция Республики Армения гарантирует свободу мнений для каждого. Что бы я сделал, если бы ко мне обратились с предложением, которое я расцениваю как абсурдное? Ничего. Я бы написал, что я абсолютно не разделяю Ваш подход», - сказал один из авторов нынешней Конституции.

«Та роль, которую в свое время сыграли Давид Арутюнян и другие в разработке конкретных конституционных изменений, всем известна. По сути, они являются авторами всего этого, авторами этого кризиса. Да, кризис вокруг Конституционного суда существует. Это определяется не словами Давида Арутюняна или авторов этого кризиса, создателей подобного документа. Проблема есть, проблема существует, и эта проблема должна быть разрешена», - возразил Ваагн Овакимян.