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Политика

Глава КС отрицает утверждения Пашиняна, премьер обещает опубликовать факты

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян (в центре)

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Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян назвал озвученные накануне премьер-министром Николом Пашиняном на пресс-конференции в Капане заявления о нем фальшивыми и не соответствующими действительности.

Пашинян, в частности, заявил, что, начиная с мая 2018 года, Товмасян предлагал ему свои «услуги», в частности, как соавтор действующей Конституции, предлагал рассказать ему про все «подводные камни». Премьер-министр отметил, что он отверг предложения Товмасяна.

Глава КС назвал слова Пашиняна выдумками. «Считаю необходимым сообщить, что после того, как Никол Пашинян стал премьер-министром, я разговаривал с ним по телефону всего два раза. Один раз он попросил меня провести расследование по международному договору, являющемуся предметом рассмотрения Конституционного суда, в максимально сжатые сроки, так как это необходимо для выполнения международных обязательств Армении. Во второй раз телефонный звонок состоялся по моей инициативе – относительно организации с ним встречи в рамках визита в Армению председателя Конституционного суда Германии», - заявил Грайр Товмасян, также отрицая факт какой-либо встречи с Пашиняном тет-а-тет вне поля зрения видеокамер, а также представления каких бы то ни было предложений Пашиняну или другому представителю властей.

«Я требую, чтобы Пашинян публично сослался хотя бы на один достоверный факт, одно объективное фактическое данное о том, что я с мая 2018 года хотя бы один раз прямо или косвенно, лично или опосредованно ему или какому-либо другому представителю власти предлагал «свои услуги», «предлагал им предпринять какой-либо шаг», который поспособствует тому, чтобы Пашинян или его политическая сила каким-то способом поддержали меня или Конституционный суд РА… Начиная с этого момента, я буду терпеливо ждать ровно 20 дней, чтобы Пашинян опубликовал любой объективный факт, обосновывающий его слова, любые достоверные доказательства. В противном случае я попрошу своих адвокатов представить против Никола Пашиняна иск за клевету», – говорится в заявлении Грайра Товмасяна.

Вечером в субботу, возвращаясь из Капана в Ереван, премьер-министр Никол Пашинян ответил на заявление Грайра Товмасяна: «Приеду в Ереван и опубликую объективный, заслуживающий доверия факт, который ожидает Грайр Товмасян (просто этот факт сейчас не со мной, а в Ереване). Но только, пожалуйста, не вините меня за непропорционально сильный контрудар. Я не хотел, Вы меня заставили».

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