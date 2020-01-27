Пашинян: Нельзя прийти к власти через революцию любви и солидарности и иметь марионеточный Конституционный суд

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что то, что Грайр Товмасян был избран председателем Конституционного суда путем фальсификаций, является неоспоримым фактом.

Об этом он заявил сегодня во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Пашинян вновь показал авторучку, которую, как утверждает он, Грайр Товмасян подарил ему в мае 2018 года.

«Дьявол кроется в деталях», - отметил премьер-министр, который утверждает, что таким образом Товмасян пытался проявить свою лояльность к новым властям и ему лично.

По словам Пашиняна, еще в 2018 году ему докладывали о том, что Товмасян был избран председателем КС с нарушениями, однако, как отметил премьер-министр, из-за других дел у него не было времени вникнуть в суть вопроса. Впоследствии, однако, в связи с известным письмом вновь избранного члена КС Ваге Григоряна Пашинян поручил проверить факты.

«Когда занимающему пост председателя КС Грайру Товмасяну стало ясно, что правительство не собирается покрывать его махинации, он начал искать себе защиту в политической сфере», - заявил Пашинян, обвинив Товмасяна также в том, что он вовлек себя в «логику гибридного переворота».

Премьер-министр отметил, что были две логики: использовать этот факт и взять КС под контроль, или же проявить принципиальность и искать правовые решения.

«Я пришел к выводу, что нельзя прийти к власти через революцию любви и солидарности и иметь марионеточный Конституционный суд. Всей этой информацией во всех подробностях владеют три человека. Двое из этих троих сегодня не только находятся в оппозиции, но и открыто враждебно относятся к действующим властям и ко мне, потому что есть проблемы в связи с ними», - заявил премьер-министр.

Пашинян также обвинил представителей бывшей власти в том, что они действуют против государственных интересов Армении, представляя за пределами страны этот процесс как «политическое преследование».

Отметим, что накануне председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, согласно его адвокату, попросил подготовить иск против премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее Товмасян пригрозил подать на Пашиняна в суд за клевету, если тот не представит «хотя бы одного достоверного факта» после своего заявления, сделанного на пресс-конференции в Капане 25 января, о том, что Товмасян с мая 2018 года предлагал ему «свои услуги».