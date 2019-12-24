Российский посол не стал комментировать тему продажи Россией оружия Азербайджану

Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин считает причины невыдачи находящихся в России и разыскиваемых правоохранительными органами Армении бывших армянских чиновников правовыми, а не политическими.

«Для меня этот вопрос не политический, а правовой. И его нужно рассматривать именно с этой точки зрения. Есть соответствующие юридические инструменты, конвенции, законодательные нормы обеих стран. В генеральных прокуратурах наших стран есть профессиональные специалисты, которые общаются друг с другом по этому вопросу», - сегодня заявил посол.

В настоящее время из разыскиваемых бывших армянских чиновников в России находятся бывший руководитель следственной группы по делу «1 марта» Ваагн Арутюнян, бывший генеральный прокурор Геворк Костанян, и бывший министр обороны Микаэл Арутюнян. Все трое проходят в качестве обвиняемых по делу о кровавых событиях 1 марта 2008 года. Последний имеет российское гражданство, и российская сторона на этом основании еще в прошлом году отказала в его выдаче.

В числе разыскиваемых также бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), бывший депутат Мигран Погосян, которого Россия отказалась выдать Армении, сославшись на Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Посол России в Армении Сергей Копиркин также коснулся распространенной в российских СМИ новости о том, что Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения - Су-57. По данным «Ведомостей», «зеленый свет» началу переговорного процесса был дан на высшем политическом уровне. Посол вообще не стал комментировать тему продажи Россией оружия Азербайджану. «Что касается сообщений СМИ об истребителях, мне трудно это комментировать, извините», - сказал он.

Посол РФ также отказался давать оценку инциденту, произошедшему на территории армянской церкви в Краснодарском крае, когда депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов осквернил расположенную во дворе армянской церкви мемориальную доску Гарегина Нжде, закрасив ее черной краской. Копыркин сказал, что не хочет комментировать этот вопрос, который, по его мнению, должен быть решен в рамках закона.