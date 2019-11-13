Посольство Армении в РФ осудило акт вандализма, совершенный на территории армянского храма в Армавире

Посольство Армении в России выражает глубокое возмущение в связи c произошедшим в Армавире инцидентом, который, по мнению посольства, может привести к межнациональному напряжению.

Ранее СМИ сообщили, что депутат городской Думы Армавира (Краснодарский край) Алексей Виноградов черной краской закрасил расположенную во дворе армянской церкви мемориальную доску Гарегина Нжде.

«Действия депутата городской Думы Армавира (Краснодарский край) А. Виноградова расцениваются нами как акт вандализма на территории храма Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и проявление самоуправства, что противоречит установленному законному порядку. Эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению», - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Дипломатическое представительство Армении подчеркивает, что произошедшее в Армавире вызвало серьезную озабоченность как в Армении, так и среди многочисленных соотечественников, проживающих в России и посольство в установленном порядке уведомит соответствующие российские органы о произошедшем акте вандализма на территории армянского храма в Армавире.

Вместе с тем, посольство Армении призвало власти города Армавир дать соответствующую оценку произошедшему.

«Произошедшее будет в центре внимания диппредставительства. Представители посольства поддерживают постоянную связь с общиной и соответствующими органами РФ», - говорится в заявлении.